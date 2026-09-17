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Пронедра

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Змеи уходят под землю, а лес считали опасным, откуда взялось поверье на Воздвижение

Змеи уходят под землю, а лес считали опасным, откуда взялось поверье на Воздвижение

Почему на Воздвижение нельзя ходить в лес? Народное поверье связывает запрет с осенней подготовкой змей к зимовке.

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