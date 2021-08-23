Эксплуатирует свалку региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов в нашем городе – ООО «Благоустройство города «Севастополь»Сотрудники Росприроднадзора при проверке мусорного полигона «Первомайская балка» выявили 31 нарушение.
Эксплуатирует свалку региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов в нашем городе – ООО «Благоустройство города «Севастополь»Сотрудники Росприроднадзора при проверке мусорного полигона «Первомайская балка» выявили 31 нарушение.
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