Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    8 лямов!? Не смешите. Какой украли, так из кошелька выпали.8 млн пропали при...
  • Cергей Шапорев
    Аж 8 миллионов! Смешно! Это не пропажа, это-премия…))8 млн пропали при...
  • Алла Дубинина
    Российская коррупция проникла и в Крым скоро там наконец то проявится и СБЕР...8 млн пропали при...

При проверке мусорного полигона «Первомайская балка» выявили 31 нарушение

При проверке мусорного полигона «Первомайская балка» выявили 31 нарушение

Эксплуатирует свалку региональный оператор по вывозу твёрдых коммунальных отходов в нашем городе – ООО «Благоустройство города «Севастополь»Сотрудники Росприроднадзора при проверке мусорного полигона «Первомайская балка» выявили 31 нарушение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх