Связь между активностью и продолжительностью жизни Елена ВайленкоЧем быстрее человек идет, тем дольше он проживет — таковы выводы последних мировых исследований, которыми поделилась главный гериатр России, профессор Надежда Рунихина, сообщают журналисты pronedra.
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