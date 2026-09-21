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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктория Метеля: «Хочется выступать на международной арене – грустно завершить карьеру, бегая только в России. Но надежд уже не питаю»

Российская биатлонистка Виктория Метеля заявила, что уже не надеется на допуск к международным соревнованиям.

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