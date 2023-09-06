5 шагов от одиночества или как найти вторую половинку женщине

Мечтаете о счастливых, гармоничных отношениях, но ума не приложите, как найти вторую половинку? Предлагаю вашему вниманию пошаговый план, который у меня сработал на все 100%! 5 аргументов за и против отношений, чтобы найти вторую половинку….