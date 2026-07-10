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Царьград

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Путин ввел курс русского языка и учредил День детской книги

Путин ввел курс русского языка и учредил День детской книги

Игорь Шаронов из РГГУ рассказал о росте языкового барьера между поколениями русских. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести курс "Русский язык как государственный" в вузы и учредить День детской книги для объединения поколений.

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