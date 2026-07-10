Путин ввел курс русского языка и учредил День детской книги

Игорь Шаронов из РГГУ рассказал о росте языкового барьера между поколениями русских. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести курс "Русский язык как государственный" в вузы и учредить День детской книги для объединения поколений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии