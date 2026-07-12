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Брэди Ткачак о контракте Лео Карлссона: «18 млн долларов – ни в коем случае не переплата. Он невероятен, это скорее недоплата»

Форварды «Флориды» Брэди Ткачак и Мэттью Ткачак не считают новый контракт форварда « Анахайма » Лео Карлссона переплатой.

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