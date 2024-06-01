Не скучный выходной😍 Радостно, звонко, пенно и красочно прошёл главный праздник детства – День защиты детей в станице Филоновской.
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Не скучный выходной😍 Радостно, звонко, пенно и красочно прошёл главный праздник детства – День защиты детей в станице Филоновской.