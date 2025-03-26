От «ждули» к солдатской жене. История девушки, которая дождалась суженого из тюрьмы, с войны и из плена

По словам героини, ей достался образцовый муж, который начал жизнь с чистого листаНа Урале произошла удивительная история — женщина нашла себе избранника среди заключенных, который из зоны отправился на СВО, пережил украинский плен и уже на родине вновь оказался в заточении.