🧯 Пожар в кафе Симферополя полностью потушили Пострадавших нет — в момент возгорания заведение не работало, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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🧯 Пожар в кафе Симферополя полностью потушили Пострадавших нет — в момент возгорания заведение не работало, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.