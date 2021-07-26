Российского посла ждут в МИД Японии после визита Мишустина на Итуруп

МИД Японии выражает свой протест в связи с визитом Михаила Мишустина на остров Итуруп. Посол России Михаил Галузин вызван в представительство для вручения официального протеста, его примет постоянный заместитель главы японского МИД Такэо Мори.
МИД Японии выражает свой протест в связи с визитом Михаила Мишустина на остров Итуруп. Посол России Михаил Галузин вызван в представительство для вручения официального протеста, его примет постоянный заместитель главы японского МИД Такэо Мори.
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