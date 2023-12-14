Решение ФРС спровоцировало ралли, раздел «Яндекса» усложняется, у ЕС появился шанс разморозить помощь Украине

Вчерашнее решение ФРС не повышать ставку — а главное, прогноз смягчения политики в 2024 году — окончательно уверили бизнес в том, что цикл повышения завершен НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
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