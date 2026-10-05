Путин призвал не допустить разделения общества на фоне развития ИИ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Нельзя допустить в России на фоне развития ИИ разделения общества на интеллектуальную элиту, которую научили думать, и на людей второго и третьего плана.
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