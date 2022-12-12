В Краснодарском крае полицейские уличили краснодарца в незаконном предпринимательстве

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Каневскому району задокументировали факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Каневскому району задокументировали факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии.
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