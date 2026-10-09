АВТОВАЗ показал спортивную Искру — мощность 259 л.с.

АВТОВАЗ подготовил спортивный автомобиль Lada Iskra TMS для нового монокубка, получившего название Lada Iskra Cup.
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