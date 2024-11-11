С начала года более 650 калужан сменили имя

По данным регионального управления ЗАГС с начала 2024 года жители Калужской области подали более 650 заявлений на перемену имени, фамилии или отчестваПо данным регионального управления ЗАГС с начала 2024 года жители Калужской области подали более 650 заявлений на перемену имени, фамилии или отчества.