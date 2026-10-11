Академик Онищенко заявил, что мыть магазинные яйца дома не обязательно

В то же время на профессиональных кухнях действуют строгие санитарные требования Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью изданию "Абзац" пояснил, что мыть магазинные куриные яйца перед приготовлением дома не обязательно — при условии, что продукт был в заводской упаковке.