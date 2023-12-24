Гонщики Формулы-1 сыграли в «Тайного Санту» (видео)

Наступает пора, когда об автогонках прекращают думать, пусть и совсем ненадолго, даже сами гонщики. Если кто-то не знает, «Тайный Санта» – это традиционная рождественская и новогодняя игра для больших компаний, в которой каждый дарит кому-то небольшой подарок.