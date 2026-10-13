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Царьград

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В Перми долгострой «Никитинский» подешевел на 236 млн рублей

В Перми долгострой «Никитинский» подешевел на 236 млн рублей

Федеральный фонд развития территорий снизил стартовую цену имущественного комплекса на Екатерининской, 175, до 943,2 млн рублей — на 236 млн меньше, чем на августовских и сентябрьских торгах.

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