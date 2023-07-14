Хрустальную приму астраханского театра оперы и балета ждёт контрастный душ

Сотрудники театра проведут ежегодный ритуал по окончанию 28-го сезона. 25 июля в Большом зале астраханского театра оперы и балета центральную часть партера освободят от кресел, чтобы спустить на землю хрустальную люстру весом в 800 килограммов.