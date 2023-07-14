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Хрустальную приму астраханского театра оперы и балета ждёт контрастный душ

Хрустальную приму астраханского театра оперы и балета ждёт контрастный душ

Сотрудники театра проведут ежегодный ритуал по окончанию 28-го сезона.  25 июля в Большом зале астраханского театра оперы и балета центральную часть партера освободят от кресел, чтобы спустить на землю хрустальную люстру весом в 800 килограммов.

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