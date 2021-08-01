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На Украине заявили, что Зеленский попал в ловушку, как Порошенко

На Украине заявили, что Зеленский попал в ловушку, как Порошенко

Владимир Зеленский недоволен экономическими показателями в стране Президент Украины Владимир Зеленский попал в ту же ловушку, что и бывший глава государства Петр Порошенко, на фоне неудовлетворительных экономических и социальных показателей.

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