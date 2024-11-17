В Республике Татарстан бывшему сотруднику регионального ГИМС предъявлено обвинение в получении взяток

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан бывшему старшему государственному инспектору по маломерным судам Нижнекамского Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)