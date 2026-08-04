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ГТРК Татарстан

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Арбузный сезон с риском: в Татарстане дети попали в больницу после отравления ягодой

Арбузный сезон с риском: в Татарстане дети попали в больницу после отравления ягодой

Главное лакомство лета может стать и главной причиной серьёзного заболевания. За последние несколько недель в ДРКБ поступили шестеро детей с серьёзными последствиями после отравления арбузом и другими немытыми фруктами и овощами.

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