Арбузный сезон с риском: в Татарстане дети попали в больницу после отравления ягодой

Главное лакомство лета может стать и главной причиной серьёзного заболевания. За последние несколько недель в ДРКБ поступили шестеро детей с серьёзными последствиями после отравления арбузом и другими немытыми фруктами и овощами.
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