За девять месяцев 2024 года доходы Петербурга достигли 1,07 триллиона рублей, а расходы — 1,06 триллиона, сообщил губернатор Александр Беглов на совещании городского правительства 19 октября.
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