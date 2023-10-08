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"Статус кво" и кому это нужно

"Статус кво" и кому это нужно

Блинкен у мамы дурачок, и у него украинометр зашкаливаетЭто вообще со стороны выглядит очень смешно, когда в комменты прибегает кто-то, не умеющий даже читать по-английски, и начинает доказывать «Роджерс ничего не понимает, нет никакой группы Салливана-Блинкена, всё это ватные выдумки».

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