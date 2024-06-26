Вратарь "Флориды" Бобровский объяснил победу в Кубке Стэнли атакующим стилем

Российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский в интервью пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что его команда заслужила победу в финале Кубка Стэнли "Чтобы стать настоящим чемпионом, нужно преодолеть трудности.