Суд в Иркутске вынес приговор четырем мужчинам, пытавшим осужденных

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе В Иркутской области суд приговорил четырех мужчин, пытавших в СИЗО заключенных, к срокам от 14 до 17,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.
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