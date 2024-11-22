Суд в Иркутске вынес приговор четырем мужчинам, пытавшим осужденных

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе В Иркутской области суд приговорил четырех мужчин, пытавших в СИЗО заключенных, к срокам от 14 до 17,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.