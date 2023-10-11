Уроки домоводства могут вернуться в российские школы. С предложением возродить курс домоводства в отечественной системе школьного образования выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
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