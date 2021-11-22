Моуринью о дубле 18-летнего Афена-Гьяна: «Когда он выходит на замену, «Рома» играет динамичнее»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча Серии А с «Дженоа» (2:0). «Тяжелый матч, но мы доминировали, хотя играть вертикально у нас не всегда получалось.

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