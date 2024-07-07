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Царьград

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Нижегородцам рассказали о способности слепней переносить энцефалит и сибирскую язву

Нижегородцам рассказали о способности слепней переносить энцефалит и сибирскую язву

Слепни способы переносить опасные заболевании. Об этом в Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал зоолог Нижегородского госуниверситета Сергей Баранов.

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