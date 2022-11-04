Военное обозрение

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Евросоюз начал изучение способов конфискации замороженных активов России в пользу Украины

Евросоюз начал изучение способов конфискации замороженных активов России в пользу Украины

Евросоюз намерен передать замороженные российские активы Украине якобы для ее "восстановления", в настоящее время начато изучение способов возможности изъятия этих средств.

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