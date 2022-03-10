КНБ поделился подробностями расследования уголовного дела в отношении экс-президента федерации тайского бокса РК Масимова.

КНБ поделился подробностями расследования уголовного дела в отношении экс-президента федерации тайского бокса РК Масимова.

КНБ опубликовал первые данные о расследований уголовного дела по подозрению экс-председателя КНБ Карима Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий продолжается.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх