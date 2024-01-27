Галкин посмеялся над Филиппом Киркоровом

Певец Филипп Киркоров оказался в сложной ситуации после голой вечеринки. Киркоров оказался единственным народным артистом России среди звезд, побывавших на устроенной Настей Ивлеевой «голой вечеринке» 20 декабря в столичном клубе «Мутабор».
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