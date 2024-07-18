В Ульяновске следователями регионального УМВД завершено расследование уголовного дела по мошенничеству при долевом строительстве

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя компаний застройщиков, обвиняемого в хищении денежных средств участников долевого строительства при возведении шести домов на территории города Ульяновска.
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