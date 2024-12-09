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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон завершил сезон «Ф-1» 7-м – это худший результат в карьере

Льюис Хэмилтон, покидающий «Мерседес», стал седьмым по итогам сезона-2024. На Гран-при Абу-Даби Хэмилтон опередил напарника Джорджа Расселла на последнем круге, но остался ниже в чемпионате (223 очка против 245).

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