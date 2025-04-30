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EUROMORE

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Яков Кедми: О геополитике, Трампе и будущем Украины — что нас ждёт?

Яков Кедми: О геополитике, Трампе и будущем Украины — что нас ждёт?

Может ли Трамп изменить расклад в отношениях США и России, игнорируя украинский кризис? Как санкции против России превратились в инструмент её укрепления? Готова ли Европа признать Крым российским вслед за Вашингтоном? И почему война на Украине ослабляет Европу, а не Россию? На «EUROMORE» в эфире программы Александра Вальдмана бывший глава израильской разведывательной службы «Натив» Яков Кедми ответил на вопросы зрителей.

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РР
Русский Россиянин
Людям не живётся спокойно, хотят уничтожить друг друга
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