Яков Кедми: О геополитике, Трампе и будущем Украины — что нас ждёт?

Может ли Трамп изменить расклад в отношениях США и России, игнорируя украинский кризис? Как санкции против России превратились в инструмент её укрепления? Готова ли Европа признать Крым российским вслед за Вашингтоном? И почему война на Украине ослабляет Европу, а не Россию? На «EUROMORE» в эфире программы Александра Вальдмана бывший глава израильской разведывательной службы «Натив» Яков Кедми ответил на вопросы зрителей.