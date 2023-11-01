Все в парк: как меняется промышленность России

С каждым годом в России растет число промышленных парков. Объединение под одной крышей или на одной территории нескольких производств создает необходимую синергию, упрощает управление имуществом и позволяет сосредоточиться на работе, оставив рутину квалифицированным специалистам.
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