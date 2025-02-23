Кепки летят на лед: Овечкин оформил хет-трик, до рекорда Гретцки 12 шайб

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», принес победу своей команде и скоратил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 12 шайб.