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Кепки летят на лед: Овечкин оформил хет-трик, до рекорда Гретцки 12 шайб

Кепки летят на лед: Овечкин оформил хет-трик, до рекорда Гретцки 12 шайб

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», принес победу своей команде и скоратил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 12 шайб.

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