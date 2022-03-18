Сын Алена Делона рассказал о просьбе отца провести ему процедуру эвтаназии

В своей автобиографии «Между собакой и волком», вышедшей 10 марта, сын легендарного французского актера Алена Делона Энтони рассказал о том, как его отец хотел закончить свои дни.
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