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Сын Алена Делона рассказал о просьбе отца провести ему процедуру эвтаназии

Сын Алена Делона рассказал о просьбе отца провести ему процедуру эвтаназии

В своей автобиографии «Между собакой и волком», вышедшей 10 марта, сын легендарного французского актера Алена Делона Энтони рассказал о том, как его отец хотел закончить свои дни.

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