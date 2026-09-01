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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игонин о «Спартаке»: «Становится лучше, сильнее, кто-то говорит, что может стать чемпионом. Но общий уровень не дотягивает, чтобы быть на первом месте»

Алексей Игонин считает, что «Спартак» пока не готов к победе в Альфа-Банк РПЛ. «В любом случае «Спартак» становится лучше, сильнее.

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