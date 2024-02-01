“Мне очень интересно посмотреть, как выглядит зимний туризм в Китае с его местными туристами, особенно насколько популярными стали катание на лыжах и другие зимние виды спорта среди китайцев», – сказала Ребекка Нидэм (Rebecca Needham), исполняющая обязанности политического советника посольства Новой Зеландии в Китае сообщил журналистам после посещения озера Цзинпо (Jingpo Зеркальное озеро) и Снежного города … Сообщение Иностранные послы приглашены в Северный Китай, чтобы увидеть бум зимних видов спорта появились сначала на Счастливое путешествие.