Молдова приняла закон о румынском языке. В молдавском сообществе произошёл новый поворот, там официальные представители властей из Кишинёва постарались любыми путями прорываться в лоно "Евросоюза" надеясь на инвестиции еле дышащую экономику.
Молдова приняла закон о румынском языке. В молдавском сообществе произошёл новый поворот, там официальные представители властей из Кишинёва постарались любыми путями прорываться в лоно "Евросоюза" надеясь на инвестиции еле дышащую экономику.
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