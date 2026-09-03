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Зарядная станция с поддержкой Qi2.2, встроенным вентилятором и мощностью 60 Вт по встроенному кабелю. Представлена Anker MagStand Charging Station

Зарядная станция с поддержкой Qi2.2, встроенным вентилятором и мощностью 60 Вт по встроенному кабелю. Представлена Anker MagStand Charging Station

Она позволяет заряжать три устройства одновременно Anker представила на выставке IFA 2026 зарядную станцию MagStand Charging Station, способную одновременно питать до трех устройств.

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