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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот об уходе Трента из «Ливерпуля»: «Мы все расстроены, клуб покидает хороший человек и очень хороший фулбек. Не мне указывать болельщикам, как они должны реагировать»

Слот об уходе Трента из «Ливерпуля»: «Мы все расстроены, клуб покидает хороший человек и очень хороший фулбек. Не мне указывать болельщикам, как они должны реагировать»

Ранее защитник сообщил, что покинет команду по окончании сезона.  «Я думаю, что мы, как и все, кому нравится «Ливерпуль» и кто является его фанатом, расстроены из-за его ухода, потому что клуб покидает не только хороший человек, но и очень, очень, очень хороший фулбек.

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