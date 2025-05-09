Слот об уходе Трента из «Ливерпуля»: «Мы все расстроены, клуб покидает хороший человек и очень хороший фулбек. Не мне указывать болельщикам, как они должны реагировать»

Ранее защитник сообщил, что покинет команду по окончании сезона. «Я думаю, что мы, как и все, кому нравится «Ливерпуль» и кто является его фанатом, расстроены из-за его ухода, потому что клуб покидает не только хороший человек, но и очень, очень, очень хороший фулбек.