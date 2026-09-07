Венеция-2026: Луи Гаррель, музейная валькирия и коллаборационистка

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» «Это случится ночью» Нанни Моретти «Возможная любовь» Ли Чхан-дона «Дом ветра» Аугусте Бернара Куэмо Янгу «Неизвестная женщина» Май эль-Туки «Диана в курсе событий» Энн Сиро и Рафаэля Бальбони «Анатомия портрета» Франческо Клеричи и Маттиа Коломбо «Карла Лонци, внутри и снаружи мира» Франчески Аркибуджи «Это случится ночью» Нанни Моретти Нанни Моретти десятилетиями показывал свои работы в Каннах, но вернулся в Венецию 37 лет спустя, поскольку не успел вовремя закончить фильм под названием «Это случится ночью» (Succederà questa notte) — высокую мелодраму о высоких отношениях, о пронесенной сквозь время и обстоятельства любви с первого взгляда.