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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Троц о «Нэшвилле»: «Это не перестройка – у нас нет распродажи. Я работаю, чтобы попытаться выиграть»

На данный момент команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице Западной конференции. «Это не перестройка.

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