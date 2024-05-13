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Макаревич* в беседе с пранкерами заявил о желании помогать ВСУ

Макаревич* в беседе с пранкерами заявил о желании помогать ВСУ

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* пообщался с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) под видом украинского лидера Владимира Зеленского и пообещал выступить в Киеве "в первый день победы".

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Выродок...
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17 час.
Константин Самарин
Долго-же ему ждать придется. А главрне-безуспешно.
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14 час.

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