Макаревич* в беседе с пранкерами заявил о желании помогать ВСУ

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* пообщался с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) под видом украинского лидера Владимира Зеленского и пообещал выступить в Киеве "в первый день победы".