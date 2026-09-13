В Новосибирске 12 рейсов задержали, пассажиры из Махачкалы ждут 10 часов

В новосибирском аэропорту Толмачёво скорректировано время прибытия двенадцати авиарейсов. Самые длительные изменения коснулись борта, выполняющего перелет из Махачкалы.
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