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Джеди Осман повторил рекорд «Кливленда», реализовав 7 из 7 из-за дуги в матче с «Клипперс»

Джеди Осман повторил рекорд «Кливленда», реализовав 7 из 7 из-за дуги в матче с «Клипперс»

Форвард «Кавальерс» Джеди Осман помог команде одержать крупную победу над «Клипперс» (122:99). Осман реализовал 7 из 7 из-за дуги, повторив рекорд клуба.

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