Газа: пауза в военных действиях – как провал бессмысленного израильского блицкрига

Итак, Израиль и ХАМАС вроде бы договорились о перемирии в секторе Газа. Вроде бы потому, что с израильской стороны столько оговорок и экивоков, что впору перефразировать по их адресу известный совет: «Или магендовид снимите, или трусы наденьте!» .